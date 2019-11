Schule : Ein cooler Tag: Wir sind Klasse

Realschule plus Bleialf, September 2019: „Das war ein wirklich cooler Tag!“, so die geschlossene Rückmeldung der achten Klassen und ihrer Klassenleitungen. Frei unter dem Motto „Deine Stärken - meine Stärken“ stehen die Kompetenzen des Einzelnen und der Klasse im Fokus. Angelehnt an die Spiel-Show „Die perfekte Minute“ sind Einzel- und Gruppenaufgaben zu meistern. Die Klassenleitung steht als Joker bereit. Die spielerische Kombination aus Spaß, Erlebnis und Aktion erleichtert den Zugang zu sensiblen Themen, wie z.B. der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Was wird benötigt, um die Aufgabe gut zu meistern? Was davon ist in Alltagssituationen übertragbar? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Bereits seit 2012 ist „Wir sind Klasse“ fest im schulischen Präventionskonzept verankert. Organisiert und durchgeführt wird die erlebnispädagogische Veranstaltung von Jörg Koch (Schulpastoral) und Heike Theis (Schulsozialarbeiterin, Caritasverband). Foto: TV/Heike Theis