Michael Müller, Ortsbürgermeister von Seffern, erzählt vom Leben in der Isolation : Ein Dorfchef in Quarantäne

Ein Dorfchef in Quarantäne

Michael Müller, Ortsbürgermeister von Seffern, erzählt vom Leben in der Isolation

Michael Müller, der Ortsbürgermeister von Seffern, lebt derzeit in Quarantäne. Foto: Privat. Foto: TV/Privat

Seffern Seit Sonntag lebt Michael Müller, Ortsbürgermeister von Seffern, isoliert. Auf einen Corona-Test musste der 45-Jährige allerdings lange warten.

Als Michael Müller am Wochenende aus dem Ski-Urlaub in Österreich zurückkommt, fühlt er sich krank. Es ist nichts Wildes: Ein bisschen Husten, Schüttelfrost und Schweißausbrüche. „Normalerweise würde ich mit diesen Symptomen gar nicht zum Arzt gehen“, sagt der Ortsbürgermeister von Seffern. Aber es sind keine normalen Zeiten.

Denn der Virus Covid-19 ist auch im Eifelkreis angekommen. Und täglich steigt die Zahl der Infizierten mit der Krankheit, die für den einen so mild verläuft und für den anderen mitunter tödlich. Also geht der 45-Jährige auf Nummer sicher.

Er fragt bei seinem Hausarzt nach, was er nun tun soll. Und der empfiehlt ihm: Zuhause bleiben, niemanden treffen und einen Corona-Test machen.

Nur ist Letzteres für den Dorfchef nicht so einfach, wie man meinen könnte. Der Mediziner überstellt Müller zum Trierer Drive-In-Labor in einer Tiefgarage in der Feldstraße. „Ich habe mindestens 500 Mal dort angerufen“, sagt Müller. Doch die Leitung sei dauerhaft besetzt gewesen. „Ich weiß, diese Leute haben viel zu tun“, meint der Sefferner: „Aber gerade angesichts steigender Fallzahlen sollten die die Stelle vielleicht aufstocken.“