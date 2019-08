Subkultur : Steampunk-Bewegung bringt morbiden Charme nach Echternach

EXTRA

Samstag, 4. August: 20.30 Uhr, Kostümwettbewerb, Marktplatz. Teilnehmer tragen sich vorher dafür im Tourist-Office ein. 1. und 2. Preis: Einkaufsgutschein (250/150 Euro und Übernachtung in Echternach.

Samstag und Sonntag, 4. und 5. August: Buntes Treiben in der Stadt, samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr; die Band „Takes of Nebelheim“ spielt an verschiedenen Stellen der Stadt; Foto-Treffpunkte: 12.30 Uhr St. Peter und Paul; 14.30 Uhr Basilika und Abtei; 16.30 Uhr Rue de la Gare; Steampunk-Markt auf dem Marktplatz; Flohmarkt an der Sauer; Musik und Entertainment.

Info: www.stadtmarketing.lu/de