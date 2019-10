Ortsbürgermeister stellen sich gegen Elektrifizierung der Eifelstrecke : Viel Lärm um die Eifelstrecke

Die Bahnstrecke führt direkt durch Sankt Thomas und sehr dicht an den Häusern vorbei. Foto: TV/Christian Altmayer

Sankt Thomas/Densborn Kommunalpolitiker setzen sich seit Jahren für die Elektrifizierung der Eifelstrecke ein. Dorfchefs im Kylltal sehen das kritisch. Sie befürchten, dass die Lärmbelastung steigen wird.

Erst ist es ein Brummen aus weiter Ferne. Dann ein Grollen, als der Zug in den Bahnhof einfährt. Das bald unterbrochen wird von Quietschen und Kreischen, wenn der Lokführer in die Eisen geht. Anwohner der Orte an der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln sind diese Geräuschkulisse gewohnt. Auch im Dörfchen Sankt Thomas (Bitburger Land) halten stündlich Züge Richtung Trier und Köln.