Bei Fernsehshow abgeräumt Und zum Dritten: Der Quiz-Champion aus der Eifel

Pronsfeld · Markus Müller ist seit Samstagabend ZDF-„Quizchampion“: In einem aufregenden Finale holte er sich den Titel und die 100.000 Sieger-Euro. Er stammt aus Pronsfeld, machte in Prüm Abitur und studierte in Trier. Und er ist schon der dritte Gewinner aus der Region.

13.03.2023, 14:08 Uhr

Da steht er und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Quizchampion Markus Müller aus Pronsfeld in der Sendung am Samstag. Foto: ZDF/Max Kohr

Sogar als er dann – im Finale – einmal falsch antwortete, lag er nur knapp daneben: Auf die Frage von Bastian Pastewka, was für ein Tier „Sebastian“ sei, der Freund der Zeichentrick-Meerjungfrau „Arielle“, sagte Markus Müller: „Languste.“ Korrekt gewesen wäre: Krabbe.