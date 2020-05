Corona : Ein Europatag, den sich so niemand wünscht

Ein Europatag, den sich so niemand wünscht

Dasburg Fünfunddreißig Jahre nach Inkrafttreten des Schengener Abkommens ist der Schlagbaum wieder unten. Auf dem deutsch-luxemburgischen Übergang Dasburger Brücke sprachen sich die Bürgermeister der angrenzenden Ge-meinden für eine Beendigung der coronabedingten Grenzkontrollen aus.

"Schengen ist ein Meilenstein und steht für freien Güter- und Personenverkehr in Europa", sagt Emile Eicher, Bür-germeister der Gemeinde Clervaux und Abgeordneter des lu-xemburgischen Parlaments. Die Ansprache, die Eicher auf der kleinen Brücke bei Dasburg hält, wird zeitgleich an vielen weiteren Grenzübergängen zwischen Deutschland und Luxemburg durch die örtlichen Bürgermeister verlesen. "Schengen steht auch für Freundschaft, für ein Europa der offenen Grenzen", heißt es in der Rede.