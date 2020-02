Konzert : Gesprächskonzert für Kinder

Schönecken (red) Ein Gesprächskonzert für Kinder gibt es am Samstag, 28. März, um 16 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Orgelempore in der Pfarrkirche „Unserer lieben Frau“ in Schönecken. Der Organist Martin Schmitz und die freche Orgelmaus laden alle interessieren Kinder zu diesem Konzert ein.



