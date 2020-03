AKTION : Ein helles Licht für alle Oberkailer

Oberkailer Mutmacher. Foto: tv/Petra Fischer

Oberkail (utz) Kinder und Jugendliche aus Oberkail haben in Zeiten der Corona-Krise ein wenig Licht in die Herzen der Menschen in Oberkail gebracht. Sie haben Regenbogen-Teelichter gebastelt, die an alle 250 Haushalte im Ort verteilt wurden.

Die Idee hatten Kerstin Krischel und Ute Seywert, die in dem Ort, in dem es viele Gruppen für junge Leute gibt, die jüngste Jugendgruppe leiten. Beide freuen sich, dass die Aktion so gut geklappt hat. „In den Familien wurde gebastelt“, sagt Krischel. Jedes Kind habe ein individuelles Kunstwerk geschaffen.

„Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen. Es wurden Osterbriefe verschickt, und für die Kinder wurden sogar Tüten mit Süßigkeiten als Dankeschön an die Haustüren gehängt“, sagt Krischel. Denn die Namen der jungen Künstlerinnen und Künstler standen auf der Rückseite der Teelichter.

Auch Ortsbürgermeisterin Petra Fischer war begeistert: Die Oberkailer Jugendgruppen hätten „ein wenig Farbe in den Alltag gezaubert“, schreibt sie.

Und sie ergänzt: „Vielen Dank den Kindern und ihren Eltern für diese schöne Aktion.“

Logo Mutmacher PRINT. Foto: TV/Schramm, Johannes