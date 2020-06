Straßenbau : Der Sellericher Straßen-Lockdown

Sellerich Was im März verschoben wurde, kann jetzt beginnen: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Sellerich. Es wird ein gutes und langes Stück Arbeit – für 2,8 Millionen Euro.

Wenn Elke Hack vom Geflügelhof ihrer Familie am Dorfausgang von Sellerich demnächst auf ihre Tour startet, um die Eifeler Geschäfte zu beliefern, wird sie deutlich mehr Fahrzeit einkalkulieren müssen: Vom Hof aus nämlich kann sie dann nicht mehr durch den Ort und weiter in Richtung Prüm fahren. Denn da wird alles gesperrt sein – von kommender Woche an.

Großes Vorhaben, langer Anlauf: Bereits im Februar berichtete der TV von den geplanten Arbeiten an der Landesstraße 17 und der Kreisstraße 110, die durch Sellerich beziehungsweise den Ortsteil Herscheid führen. Im März sollte es losgehen, aber dann wurden die Arbeiten eingebremst. Nicht von Corona, wie so vieles in den vergangenen Monaten, sondern von der Baustelle an der Bundesstraße 51, die bei Stadtkyll auf dem vierspurigen Abschnitt von Grund auf erneuert wurde (der TV berichtete).