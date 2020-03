ENERGIEWIRTSCHAFT : Ein Job in luftiger Höhe

EISENACH/HELENENBERG (uhe) Einen Arbeitsplatz in luftiger Höhe haben diese Männer, die derzeit zwischen Helenenberg, Eisenach und Gilzem in mehreren Strommasten hängen. Ihre Aufgabe ist es, die Gittertürme zu verstärken. Insgesamt sind in diesem Bereich mehr als ein Dutzend Masten entlang der Trasse, die aus dem Trierer Raum zum Umspannwerk bei Niederstedem führt, von diesen Arbeiten betroffen. Foto: Uwe Hentschel