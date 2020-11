Mit dem Trafo durch die Eifel : Ein Koloss geht auf Reisen: Vor Ort beim Schwertransport zwischen Gerolstein und Rommersheim (Bilderstrecke)

Gerolstein/Rommersheim Ein mehr als 500 Tonnen schwerer Transformator ist am Wochenende von Rommersheim nach Gerolstein überführt worden. Keine leichte Aufgabe für Planer und Fahrer. Wir haben uns das mal angesehen.

Ein außergewöhnlich großer Schwertransport ist in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Bahnhof Gerolstein zu einem Umspannwerk in Rommersheim bei Prüm gerollt.

Mit einem Gesamtgewicht von 526 Tonnen startete der Transport am Güterbahnhof und musste als erstes die drei innerstädtischen Kreisverkehre in der Sarresdorfer Straße passieren.

Der Transformator wurde in Nürnberg gebaut. Mit dem Zug wurde er bis Mannheim gefahren, von dort mit dem Schiff bis Köln. „In den letzten drei Nächten fand die Eisenbahnfahrt von Köln nach Gerolstein statt“, so Weltz, der in dieser Nacht allein rund zehn Mitarbeiter im Einsatz hat. Für die rund 18 Kilometer lange Transportstrecke in der Eifel wurden acht Stunden eingeplant.