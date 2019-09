Literatur : Ein Labor für gute Texte

SASSEN In Sassen gibt es seit rund drei Jahren eine Literaturwerkstatt: Schreibende Profis und solche, die es auf absehbare Zeit werden wollen, feilen gemeinsam an noch unveröffentlichten Romanen, Kurzgeschichten, Lyrik oder Essays.

Für Dorothea Kirsch aus Gillenbeuren ist es eine Premiere, einen selbst verfassten Text vorzutragen. Denn normalerweise ist ihre Welt die bildende Kunst, die ohne Worte auskommt: fantasievolle Installationen und Objekte. Aber Belletristik? „Als ich immer mehr Texte zu meinen Werken schreiben musste, entdeckte ich, dass ich mich auch ins Schreiben vertiefen möchte“, erläutert sie ihren Einstieg bei der Schreibwerkstatt und präsentiert ein literarisches Fragment, das einen weiten Bogen schlägt vom Weinberg, in dem die gebürtige Triererin mithilft, zu Erinnerungen an eine Jugendfreundin, die mit ihrem ungebändigten Charme alle verzauberte. Man merkt dem Stück Literatur an, dass die Schöpferin in einer sinnlichen Kunstgattung zu Hause ist, so ausdrucksstark sind die sprachlichen Bilder.