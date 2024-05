„Ohne Musik ist alles doof“ Drei Gründe, warum Musikvereine unverzichtbar sind

Schuhe und Hufe treten über den Asphalt. Die Kinder halten ihre selbst gebastelten Laternen in der Hand. Das Martinslied kommt ihnen dieses Mal nicht so leicht über die Lippen. Ihre Eltern versuchen zwar, sie zum Singen zu motivieren. Aber am Ende murmeln sie nur vor sich hin. Sie trauen sich nicht, ohne die Pauken, Flöten und Posaunen. Es ist einfach zu still.