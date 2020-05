Virus-Fallzahlen : Ein Mann ist im Eifelkreis am Corona-Virus gestorben

ARCHIV - 30.03.2020, Sachsen, Plauen: Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. (zu dpa «Homeoffice und Labor-Notbetrieb - Forschung in Sachsen auf Sparflamme») Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Bitburg-Prüm (red) Ein 82-jähriger Mann aus dem Eifelkreis ist am Sonntag an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Zuvor befand der Infizierte sich zur Behandlung im Krankenhaus in Prüm. Somit hat der Eifelkreis bisher insgesamt vier Sterbefälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, zu verzeichnen.



