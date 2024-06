Kultur in der Eifel Außergewöhnliche Konzerte: Auch so kann eine Kirche klingen

„Ich mache seit Jahrzehnten Urlaub hier in der Eifel“, sagt der Musiker Rainer Berger. Genauer: in Jucken, in der Verbandsgemeinde Arzfeld. Schon als Kind kam er mit seinen Eltern her und übernachtete in Räumen, die noch den schönen Namen „Fremdenzimmer“ trugen.