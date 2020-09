Straßenverkehr : Ein neuer Kreisel für Herforst und Speicher

Herforst Ein hohes Verkehrsaufkommen, eine Ampelanlage, die oft ausfällt, und Unfälle sind der Grund, warum der LBM einen Kreisel an der L 46 plant. Ein erster Entwurf ist dem Gemeinderat vorgestellt worden.

In die Jahre gekommen ist die Kreuzung zwischen Herforst, Speicher, Zemmer und Spangdahlem. Die Ampelanlage, die 1993 gebaut wurde, fällt immer mal wieder aus. Spurrillen und Risse in der Fahrbahn machen der Straße zu schaffen, so dass mancher Fahrer meint, er wäre auf einer Sprungschanze. Doch das soll bald ein Ende haben. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat in den vergangenen Monaten eine Planung erarbeitet, die an dieser Stelle einen Kreisel vorsieht. In der vergangenen Gemeinderatssitzung haben Vertreter der Straßenbaubehörde das Projekt vorgestellt. Insgesamt soll der Kreisel einen Durchmesser von 40 Metern haben. Die Tragschicht und die Deckschicht werden neu aufgebracht. Auf den Frostschutz wird geachtet und man will auf der Fahrspur, die eine Breite von sieben Metern haben soll, einen robusten Gussasphalt aufbringen. „Die Breite der Fahrbahn reicht auch für Lastwagen, die weiter ausholen müssen“, sagt Bruno Landenberg, stellvertretender Leiter des LBM Gerolstein.