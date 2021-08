HANDEL : Wenn der Bäcker aus dem Hunsrück kommt, ist „Grüner Markt“ in Bitburg

BITBURG (uhe) Noch kann der Grüne Markt auf dem Bitburger Spittel mit der Auswahl in der Bauernmarkthalle nicht ganz mithalten. Aber so langsam wird das Angebot größer. Seit kurzem ist nun auch ein Brotbäcker aus dem Hunsrück mit einem Stand auf dem Platz am unteren Ende der Bitburger Fußgängerzone vertreten. Der Grüne Markt ist jeden Donnerstag von 8 bis 18 geöffnet, die Bauernmarkthalle in der Trierer Straße jeden Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Foto: Uwe Hentschel