Eifelkreis und Bund stecken rund fünf Millionen Euro in die Digitalisierung : Ein Pakt für zwölf Schulen

Lernen am Computer: Das soll künftig für mehr Schüler im Eifelkreis möglich sein. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

BITBURG/Prüm Der Eifelkreis will in den kommenden Jahren mit Unterstützung des Bundes rund fünf Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren. Damit allein ist es aber nicht getan.



Von Uwe Hentschel

Das Thema Home-Schooling hätte sich damit vorerst wieder erledigt, das Thema Digitalisierung aber nicht. Im Gegenteil. Denn dass an den Schulen bundesweit Handlungsbedarf besteht, war schon lange vor Corona bekannt. Aus diesem Grund haben Bund und Länder vor einem Jahr den sogenannten Digitalpakt Schule geschlossen. Über dieses Programm, für das der Bund zunächst fünf Milliarden Euro bereitstellt, werden Schulen bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie der Anschaffung der Technik unterstützt. Und davon profitieren sollen nun auch die zwölf Schulen in Trägerschaft des Eifelkreises.

Dass fast an allen Schulen Handlungsbedarf besteht, zeigt die Bestandsanalyse. Wobei es durchaus Unterschiede gibt. Wie Thomas Mayers, zuständiger Mitarbeiter der Kreisverwaltung, anhand der Bestandsaufnahme zeigt, ist die Ausstattung derzeit nur an den beiden Berufsbildenden Schulen in Bitburg und in Prüm soweit ganz gut – wenn man mal von der Software, der Präsentationstechnik und den mobilen Endgeräten absieht. Denn daran mangelt es in allen Schulen des Kreises. Und dort, wo nicht gerade Umbauarbeiten am Laufen sind oder zumindest anstehen, sieht es auch bei der technischen Infrastruktur fast ausnahmslos mäßig bis schlecht aus. Es muss also dringend was passieren.

Der Kreis hat dazu den Handlungsbedarf in drei beziehungsweise vier Prioritäten gegliedert. So sollen in einem ersten Schritt alle Schulen mit einer soliden Netzstruktur und einem flächendeckende W-LAN ausgestattet werden. Im Zuge der Priorität zwei sollen dann die PC-Komponenten sowie die Server und Schulnetzstrukturen einschließlich der Software auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Und die Prioritäten drei und vier beinhalten die Anschaffung der Präsentationstechnik und der mobilen Endgeräte.

Dass die beiden letztgenannten Prioritäten nicht in einer zusammengefasst werden, hängt mit dem Förderprogramm zusammen. Der Zuschuss über den Digitalpakt Schule ist nämlich gedeckelt. Für jede Schule stellt der Bund einen Sockelbetrag von 15 000 Euro zur Verfügung und dazu dann weitere knapp 410 Euro pro Schüler. Der Schulträger selbst muss dazu dann noch mal zehn Prozent beisteuern. Für den Eifelkreis ergeben sich daraus insgesamt mehr als drei Millionen Euro, von denen mehr als 2,7 Millionen Euro als Zuschuss aus dem Digitalpakt fließen.

Das ist viel Geld, reicht aber laut Mayers nur, um die Prioritäten eins und zwei in Gänze und Priorität drei teilweise abzuarbeiten. Um die Schulen komplett auszustatten seien auf Grundlage der derzeitigen Berechnung mehr als 4,9 Millionen Euro erforderlich, so Mayers. Um diese Lücke zu schließen, muss der Kreis also seinen Eigenanteil auf knapp 2,21 Millionen Euro erhöhen. Und nachdem der Kreistag diesen zusätzlichen Ausgaben vergangene Woche zugestimmt hat, wird er das auch.

Der Umsetzung des Digitalpakts steht als nichts im Wege. Zumal der Kreistag nicht nur die Kosten für die Infrastruktur und Anschaffung von Geräten abgesegnet hat, sondern auch die damit verbundenen jährlichen Kosten. Schließlich muss die IT-Technik auch gewartet, repariert und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Geplant und beschlossen ist die Einrichtung einer zentralen IT-Infrastruktur mit dezentralen Schulservern. Nach Berechnungen des Kreises fallen dafür pro Jahr rund 750 000 Euro an.

In dieser Summe enthalten sind auch die Personalkosten für vier IT-Experten, die sich um all das kümmern werden. Eine Stelle wurde dafür in der Verwaltung bereits geschaffen, die drei anderen sollen nun folgen. Was dann noch fehlt, sind Menschen, die diese Stellen besetzen. Und im Gegensatz zu den Kosten ist es hier mit einem Kreistagsbeschluss allein nicht getan. IT-Experten sind gesucht. Und viele suchen ihr Glück lieber in der freien Wirtschaft, weil dort die Bezahlung meist auch besser ist.

Landrat Joachim zeigt sich dennoch zuversichtlich. „Gerade Corona hat gezeigt, dass es durchaus Vorteile hat, im öffentlichen Dienst zu arbeiten“, sagt Streit. Sorge um seinen Job müsse man sich dann nicht machen.