KULTUR : Ein Pionier der Fotografie: Joseph Quirin

Selbstporträt von Joseph Quirin in seinem Studio um 1890. Foto: Rudolf Höser/Joesph Quirin

Wie lebten die Menschen vor mehr als 100 Jahren? Diese Frage beantwortet die Hinterlassenschaft eines der bedeutendsten Fotografen der Eifel: Joseph Quirin. Ein Teil seines künstlerischen Erbes ist ab Sonntag in Kyllburg zu sehen.

Von Rudolf Höser

Der Fotochronist Joseph Quirin ist eine der wohl bekanntesten Kyllburger Persönlichkeiten. Zu seinem Lebenswerk gehören zahlreiche fotografische Pionierleistungen, die in der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden sind. Eine Ausstellung zum Leben und Schaffen von Joseph Quirin wird am Sonntag, 2. Juni um 14 Uhr im Haus des Gastes in Kyllburg eröffnet.



Seine Lehrjahre: Geboren wurde Joseph Quirin am 6. Mai 1854 in Kyllburg. Er stammte aus einer alteingesessenen Familie von Künstlern und Kunsthandwerkern. Sein Vater war der Maler Franz Quirin (1817 bis1899), sein Onkel, der Bildhauer Peter Quirin (1826 bis 1900). Er ist als der Schöpfer der Marienfigur, die hoch über Kyllburg im Jahr 1886 auf der Mariensäule eingeweiht wurde, in der Stadtgeschichte verankert.

EXTRA Die Ausstellung Die Ausstellung zum Leben des Fotografen Joseph Quirin wird am Sonntag, 2. Juni, um 14 Uhr im Haus des Gastes in Kyllburg eröffnet. Kurator Toni Nemes, geboren in Kyllburg, heute tätig in Wiesbaden, hat mit Unterstützung privater Sammler wie Manfred Morsbach aus Gransdorf und Johann Banz aus Eschfeld eine Auswahl von Joseph Quirins Arbeiten zusammengetragen und großflächige Abzüge erstellt. „Hier werden auch Details sichtbar, die sich gewöhnlich dem Auge des Betrachters entziehen“, so Nemes. Die Ausstellung ist bis zum 29. September samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, auch an Pfingstmontag und Fronleichnam.

Auch Joseph Quirin erkannte und entwickelte bereits in jungen Jahren seine künstlerischen Ambitionen. Anders als seine Vorfahren, verschrieb er sich der damals noch recht jungen Disziplin der Fotografie. Erfunden Ende der 1830er Jahre, war sie ein exklusives Vergnügen der Reichen. Die Technik war schwer handhabbar und die Fotografie entwickelte sich langsam. Ab den 1870er Jahren erreichte sie einen Stand, der sie langsam auch für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich machte. Um das Fotografenhandwerk zu beherrschen, erlernte Quirin das neue Metier vermutlich in Brüssel. Sein Fachwissen hat er auf der für Handwerker damals üblichen Wanderschaft erweitert. Nur Weniges ist aus dieser Zeit überliefert. Schriftliche Nachweise finden sich ab den 1880er Jahren nach seiner Rückkehr in die Eifel. So ist bekannt, dass der „Photograph und Uhrmacher Franz Joseph Quirin“ am 16. November 1880 die vier Jahre jüngere Josephine Degen in Düren heiratete. In diese Zeit fällt vermutlich auch die Eröffnung seines Fotoateliers in Kyllburg. Der erste Nachweis seiner selbstständigen Arbeit als Fotograf findet sich im Bitburger Kreis- und Intelligenzblatt vom 27. Juli 1883. Dort wird auf sein Lager in allen Sorten von Haus- und Taschenuhren sowie Goldwaren und Reparaturen hingewiesen. Auch wird betont: „Photographien werden bei jeder Witterung aufgenommen und schön ausgeführt von Joseph Quirin, Uhrmacher und Photograph in Kilburg“.



Kyllburger Blütezeit: Als Joseph Quirin sein Kyllburger Fotoatelier eröffnete, erlebte die Stadt mit dem Aufstieg zu einem führenden Fremdenverkehrsort der Eifel ihre Blütezeit.. Doch nicht nur die Kyllburger und ihre Kurgäste kamen zu Quirin ins Studio, auch die Menschen aus dem Umland kamen, um sich auf Fotoplatten aus Glas bannen zu lassen.

Das lag auch daran, dass es nur wenige Fotografen in der Eifel gab. So entstand erst 1909 das erste Fotostudio in Bitburg.

Ein Schwerpunkt der fotografischen Arbeit von Joseph Quirin lag in der Portraitfotografie. Die Eifeler kamen bevorzugt zu besonderen Anlässen wie Kommunion oder Heirat in sein Fotostudio. Die auswärtigen Gäste kamen auch gerne ohne besondere Gründe, um sich auf dem Fotoplatten verewigen zu lassen. „Welches Foto Eifeler Menschen zeigt und welches die Auswärtigen, dass lässt sich leicht an ihrer Kleidung und ihrem Habitus erkennen“, erklärt Kurator Toni Nemes.

Bedeutender Fotodokumentarist: Aber auch außerhalb des Studios war er mit der Kamera in Natur und Landschaft unterwegs. So schuf er in den 1900er Jahren wertvolle Zeitdokumente. Und dies nicht nur in seiner Kyllburger Heimat, sondern auch in den Gerolsteiner Dolomiten und an den Maaren der Vulkaneifel.

Zu seinen wohl bekanntesten Aufnahmen gehört der Schnappschuss vom Kaiserbesuch im Jahre 1911. Wilhelm II. bereiste die Eifel und machte im Kyllburger Kurhotel Eifeler Hof Station. Genau im richtigen Moment, und das war mit der damaligen Technik eine wirkliche Kunst, erwischte er den günstigsten Zeitpunkt, um die Schritte des Kaisers zwischen Auto und Hoteleingang festzuhalten.

Joseph Quirin war ein Erfolgreicher seiner Zunft. Das lässt sich auch daran festmachen, dass er den Sitz seines Fotostudios mehrfach verlegte und vergrößerte. Zunächst befanden sich seine Geschäftsräume in der Stiftsstraße 82. Es folgte ein Ladenlokal mit Atelier in der Bahnhofstraße.

Schließlich baute Joseph Quirin ein repräsentatives Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße/Hochstraße, das er im Jahr 1913 bezog. Hier betrieb er neben dem Fotogeschäft auch einen florierenden Laden, dessen Angebot vor allem auf die Bedürfnisse der Kyllburger Kurgäste zugeschnitten war. Hier gab es alles zu kaufen, was das Touristenherz höher schlagen ließ, seine selbst produzierten Ansichtskarten von Kyllburg und Fotos, Souvenirs jeder Art, auch Uhren und Schmuck.

Die Geschäfte liefen so gut, dass Quirin Mitte der 1890er Jahre Fotografen als Angestellte beschäftigte. „Das belegen überlieferte Bewerbungsschreiben aus dieser Zeit. Dies bedeutet aber auch, dass wir uns davon lösen müssen, dass alle in der Ausstellung gezeigten Fotos tatsächlich von Joseph Quirin selbst aufgenommen wurden“, sagt Nemes. Genauer wäre es, von Fotos aus dem „Fotostudio Joseph Quirin“ zu sprechen, erklärt er.

Hinzu kommt, dass mit Hugo Quirin (1885 bis 1952), der Sohn von Joseph Quirin, spätestens 1911 in das Geschäft seines Vaters einstieg. Es ist davon auszugehen, dass Hugo Quirin mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 die Geschäfte vollständig von seinem Vater übernommen hat.

Zwei Fotos von Joseph Quirin: ein unbekanntes, das eine Menschengruppe an der Wibbelbrücke zeigt (links) und . FOTO: ARCHIV JOHANN BANZ. Foto: Rudolf Höser/Joseph Quirin

Zwei Werke von Joseph Quirin: ein unbekanntes, das eine Menschengruppe an der Wibbelbrücke zeigt (links), und das wohl bekannteste Foto des Kyllburgers (rechts) – der Besuch von Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1911 im Kurhotel Eifeler Hof in Kyllburg. Foto: Rudolf Höser/Joseph Quirin