Der Hof Atlantis in Idesheim : Ein Platz für Tiere in der Eifel

Ein Platz für Tiere in der Eifel

Der Hof Atlantis in Idesheim

Idesheim In Idesheim haben rund 70 Katzen, etliche Kaninchen und drei Schweine ein neues Zuhause gefunden. Die Stiftung Atlantis kümmert sich hier und an anderen Stellen um ihre Schützlinge.

Fridolin ist ein glückliches Schwein. Er lebt mit seinen Artgenossen, einem Hängebauchschwein, wie er selbst und einem großen Hausschwein in Idesheim auf dem Hof der Stiftung Atlantis. Er hat eine Hütte, Platz, um draußen herum zu laufen und eine Matschkuhle, in der er sich genüsslich suhlen kann.

Fridolin und seine Gefährten machen allerdings nur den kleinsten Teil der Tiere in dem Tierheim der Stiftung Atlantis in Idesheim aus. Die meisten der Bewohner dort sind Katzen.

An die 70 Samtpfoten leben derzeit dort und verteilen sich auf verschiedene Zimmer mit hohen Kratzbäumen, auf Quaratäne-Räume oder Außengehege. Sie alle haben draußen oder in den verschiedenen Zimmern alle Plätze, auf denen sie sich für ein Nickerchen oder zur Beobachtung der Umgebung zurückziehen können.

Eine weitere Tierart, die in Idesheim ein neues Zuhause gefunden hat, sind die Kaninchen. Die erfreuen sich in einem geräumigen Außengehege mit freiem Zugang in ein Haus ihres Lebens. Und sie haben Gesellschaft einer Ente, die den Menschen sehr zugetan ist und sich streicheln lässt.