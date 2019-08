EHRENAMT : Ein Preis für Wilfried Kootz

Bickendorf (red) Wilfried Kootz aus Bickendorf wird für sein ehrenamtliches Engagement für die Gemeinde und für die Special Olympics Rheinland-Pfalz sowie als Gründer des Inklusiven Medienteams der Special Olympics Rheinland-Pfalz geehrt.

Er erhält vom SWR in der Sendung „SWR Ehrensache 2019“ einen Preis. Die Sendung wird Sonntag, 25. August, von 18.05 Uhr bis 19.15 Uhr live vom Parkplatz am Anleger in Bad Hönningen übertragen. Seit seinem achten Lebensjahr ist Wilfried Kootz bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, er ist kommunalpolitisch aktiv und unterstützt die Gemeinde auf vielfältige Weise.