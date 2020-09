Erste Hilfe : Ein Rettungswagen mit Komfort

Arzfeld Das Deutsche Rote Kreuz im Eifelkreis hat ein neues Fahrzeug für Arzfeld in Dienst gestellt. Nach und nach sollen alle Rettungswachen mit dem 211 500 Euro teuren „RTW Rheinland-Pfalz“ ausgerüstet werden.

Der neue Rettungstransportwagen (RTW) ersetzt in der DRK-Rettungswache Arzfeld ein Fahrzeug des Baujahrs 2014. „In der Regel ist die Fahrleistung nach sechs Jahren im Einsatz so hoch, dass ein neuer RTW angeschafft werden muss“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann. In einer kleinen Feierstunde mit geladenen Gästen wird das Fahrzeug am vergangenen Freitag vorgestellt, auch wenn es bereits seit drei Wochen im Einsatz ist.