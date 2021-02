SWR und Stadt halten an Plänen fest : Ein Schlagerfestival in der Pandemie in Bitburg — kann das klappen?

Ein Schlagerfestival in der Pandemie in Bitburg — kann das klappen?

Bitburg Der SWR und die Stadt Bitburg wollen 2021 weiterhin ein Schlager-Open-Air veranstalten. Wie so ein Konzert angesichts der Pandemie über die Bühne gehen kann, wird derzeit erarbeitet. Unwägbarkeiten bleiben dennoch.

Die Menge vor der Bühne feiert. Dicht an dicht drängen sich die Menschen auf dem Flugplatz Mendig. Manche stehen direkt vor den Wellenbrechern, andere sitzen zusammen auf den Bänken. Es wird geklatscht, geschunkelt und gesungen, während Schlagersänger Howard Carpendale ins Mikrofon haucht: „Ich sag nur hello again“.

Wer die so sorglos feiernden Menschen sieht, den beschleicht ein sonderbares Gefühl. Man wünscht sich, die Leute mögen doch wenigstens etwas Abstand halten und Masken anziehen. Sich nicht so unverblümt ins Gesicht singen. So sehr ist die Pandemie schon in unser Denken eingedrungen.