Dorfentwicklung : Ein Spielplatz fürs Neubaugebiet

Auf dieser Wiese oberhalb des Neubaugebietes soll der neue Spielplatz entstehen. Foto: Christian Altmayer Foto: TV/Christian Altmayer

Orenhofen (cha) Es geht zügig voran mit der Vermarktung des Neubaugebietes „Auf Baul“ in Orenhofen. Nur noch neun der 42 Grundstücke am Ortsausgang Richtung Hosten sind noch zu haben. Was den vielen jungen Familien oder viel mehr ihren Kindern noch an ihrem neuen Zuhause fehlt, ist ein Spielplatz.

Der Gemeinderat hat daher einstimmig beschlossen, auf einer derzeit leerstehenden Wiese Schaukel, Rutsche und Co. bereitzustellen.