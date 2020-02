Schule : Ein Tag der Ein- und Ausblicke

Prüm Sechzig Unternehmen aus der Region präsentierten sich während der Ausbildungsmesse an der BBS Prüm den Schülern. Zeitgleich ist die Einrichtung als "Grenzenlos-Schule" ausgezeichnet worden.

Es seien Spitzenfirmen aus der Region beim heutigen Tag der Aus- und Weiterbildung vertreten, fügt Söhngen hinzu. Diese Unternehmen agierten zum Teil global - und so könne es durchaus passieren, dass ein ehemaliger Eifler Azubi sich in einem Teil des Planeten wiederfinde, wo völlig andere Gepflogenheiten herrschten. „Die „Grenzenlos-Schule“ ist die beste Art und Weise die Welt für sich zu entdecken.“

Die Schüler der Berufsbildenden Schule Prüm erhalten diese Chance als Erste in der Eifel. Denn der World University Service (WUS) erteilt der BBS das Zertifikat zur „Grenzenlos-Schule“ für die jahrelange Bildungsarbeit im Bereich nachhaltiger Entwicklung. Bereits am Tag der Ausbildungsmesse gibt es Ausblicke in die große, weite Welt. Die Referentinnen Fathieh Salehfard (Iran) und Paule Kelodjoue (Kamerun) informieren zu den Themen „Frauen und Bildung in der muslimischen Welt“ und „Fairer Rohstoffexport aus den Ländern des globalen Südens“. „Ich habe vom harten Alltag der Minenarbeiter berichtet, die nach den Rohstoffen für Smartphones graben“, sagt Paule Kelodjoue. „Die Schüler haben dazu viele Fragen gestellt.“