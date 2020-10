Energiewirtschaft : Samstagnacht wird ein Trafo per Schwertransport nach Rommersheim gebracht

Info

Verkehrsbehinderungen: Vom 30. auf 31. Oktober und 4. auf 5. November (ab spätabends bis in die Morgenstunden) wird jeweils ein Trafo von Gerolstein nach Rommersheim gebracht. Daher kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Route: Kasselburger Weg, Sarresdorfer Straße, Prümer Straße (B 410). Es ist jeweils eine Sperrung der B 410 (zwei bis drei Stunden) an der Unterführung an der Lissinger Straße notwendig. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Verhaltensempfehlung: Amprion bittet darum, dass sich es zu keinen Ansammlungen Schaulustiger kommt – auch wegen der Corona-Pandemie. Wer an der Strecke wohnt und den Transport vom heimischen Fenster oder von der Haustür aus beobachten will, kann das – unter Beachtung der Abstandsregeln – natürlich tun. Von Anreisen an die Strecke rät Amprion ab.