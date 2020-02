Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunale Gebühren : Ein teures Pflaster: Bademer ärgern sich über Einmalbeiträge

Schick sieht sie aus, die Kyllburger Straße. Wegen hoher Sanierungskosten können sich die Anwohner darüber aber kaum freuen. Foto: TV/Christian Altmayer

Badem Die Anwohner der Kyllburger Straße in Badem befürchten hohe Einmalbeiträge. Dass das Abrechnungssystem bald verboten sein soll, wird ihnen wohl nichts mehr nutzen.

Hinter dem Bademer Sportplatz beginnt ein gepflegtes Wohngebiet. Die Fassaden der Häuser sind sauber, die Hecken gestutzt, die Rasen gemäht. Und auch Asphalt und Gehwege sehen seit Spätsommer 2019 wieder tadellos aus. Denn im vergangenen Jahr rollten in der Kyllburger Straße die Bagger. Es war nötig. Das will hier keiner bestreiten. Aber es gibt da eine Sache, die die Anlieger ärgert: die Ausbaubeiträge, die für manchen womöglich in fünfstelliger Höhe liegen werden.

Denn Badem gehört zu den wenigen Gemeinden im Bitburger Land, die auf Einmalbeiträge setzen. Diese belasten nur unmittelbare Anwohner einer Straße mit Sanierungskosten, und das zum Teil nicht unerheblich. Weswegen das Abrechnungsystem in Rheinland-Pfalz jüngst in Verruf geraten ist.

Auch die Landesregierung will es inzwischen abschaffen. Ab 2024 sollen Einmalbeiträge verboten werden (der TV beichtete). Vier Jahre haben Gemeinden demnach Zeit, auf wiederkehrende Beiträge umzusteigen, die die Gebührenlast auf einen längeren Zeitrum und die Schultern mehrerer verteilen.

In Badem würden die Einmalbeiträge somit nur ein kurzes Gastspiel feiern. Denn die neue Satzung wurde erst 2015 eingeführt. Der Gerechtigkeit wegen, wie Ortsbürgermeister Bernhard Klein erklärt: „Seit mehr als 40 Jahren wurden die Anwohner zu keinen Kosten mehr herangezogen.“ Und das, obwohl in der Zwischenzeit rund 80 Prozent der Verkehrswege in Badem erneuert wurden.

Wie viel genau auf sie zukommt, weiß in der Kyllburger Straße allerdings keiner, und auch nicht bei der Gemeinde. „Eine Schlussrechnung liegt nicht vor“, sagt der Ortsbürgermeister. Zahlen mussten die Anlieger aber trotzdem schon.

Lesen Sie auch Kommentar : Früherer Fehler rächt sich jetzt

Zweimal hat der Gemeinderat Vorauszahlungen verlangt, zuletzt vergangene Woche. Zunächst sollten Grundstücksbesitzer an der Kyllburger Straße zwei Euro pro Quadratmeter zahlen, danach noch einmal acht. Insgesamt also 10 Euro. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange.

„Wir wissen überhaupt nicht, wo die Reise hingeht“, sagt ein Anwohner, der nicht namentlich in Erscheinung treten will. Durch die Vorauszahlungen würden einige Nachbarn bereits erheblich belastet. Und es bleibe die Frage, was noch komme.

Ursprünglich waren für die Sanierung 930 000 Euro veranschlagt. Davon sollte die Gemeinde 35 Prozent zahlen, also rund 325 000 Euro. Und die Bürger 65 Prozent, also 605 000 Euro. Ergibt rund 12,25 Euro pro Quadratmeter.

So mancher der 46 Anlieger in der Kyllburger Straße hat aber mit Garten oder angrenzender Wiese Grundstücke von bis zu 2000 Quadratmetern. Und somit Gebühren von 20 000 Euro bis 30 000 Euro vor der Brust. Weswegen, was Dorfchef Klein bestätigt, auch diverse Einspruchsverfahren zur Reduzierung der errechneten Fläche laufen.

„Das ist für manchen, der hier wohnt, existenzbedrohend“, sagt Anwohner Hermann Josef Berscheid: „Hier wohnen einige Rentner, die nicht viel Geld auf der hohen Kante haben.“ Berscheid selbst gehört „zum Glück“, wie er sagt, nur ein kleines Eckgrundstück in der Kyllburger Straße. Er schätzt also, dass nur 3000 bis 4000 Euro auf ihn zukommen. „Auch viel Geld“, sagt er.

Was für die Anwohner besonders bitter ist: Sie werden wohl die Letzten in der Gemeinde sein, die derart zur Kasse gebeten werden. Denn derzeit stehe kein weiterer Straßenausbau an, sagt Dorfchef Klein. Und bis 2024 wird die Gemeinde wohl auf wiederkehrende Beiträge umsteigen müssen.

Wenn auch nur widerwillig, wie die Äußerung des Bürgmeisters durchblicken lässt: „Derzeit bestehen seitens der Gemeinde keine Bestrebungen die Satzung in vorauseilendem Gehorsam zu ändern.“ Aus Mainz habe man zwar bislang gehört, „dass da was kommt“, aber nicht konkret was, und wann und unter welchen Bedingungen.

Für die Kyllburger Straße wird die Änderung in jedem Fall zu spät kommen, befürchten die Anwohner. Die deshalb eine andere Lösung vorschlagen. Nämlich bis zum Übergang wieder die ursprüngliche Durchschnittssatzung anzuwenden. Dies haben sieben Bürger auch in einem Schreiben an den Gemeinderat und den Ortsbürgermeister angeregt.

Das würde bedeuten, dass sämtliche Verkehrsanlagen, wie Bürgersteig und Fahrbahn, eine Abrechnungseinheit bilden. Und bei Sanierungen der einmalige Beitrag als einheitlicher Durchschnittssatz der Kosten erhoben wird.

Bernhard Klein hat dies bereits rechtlich beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz prüfen lassen. „Rein juristisch wäre die Rolle rückwärts möglich, meint er, aber laut Expertenmeinung würden Aufwand und Kosten für die Gemeinde und somit auch die Anwohner in der Kyllburger Straße womöglich noch höher werden. „Am Ende müssen die Bürger dann noch mehr Beiträge zahlen“, glaubt Klein.