Stadtentwicklung : Neuerburg plant den großen Umbau

In Neuerburg werden mit Hilfe des Förderprogramms „Ländliche Zentren“ einige Projekte angegangen. Dazu gehören eine Umgestaltung des Marktplatzes, des Stadtparks und des Beilsturms. Für diesen gibt es jetzt auch ein Modell, das zeigt, wie er einmal aussehen soll. Foto: TV/Nora John

Neuerburg Durch das Förderprogramm „Ländliche Zentren“ des Landes hat die Stadt Neuerburg die Möglichkeit, einiges in der Stadt zu verbessern. Dazu gehören Beilsturm, Stadtpark und Marktplatz. Wie es darum steht, haben Bürgermeister Lothar Fallis und der Neuerburger Bürger Siegfried Mathieu erzählt.

Siegfried Mathieu hat sich geärgert. Darüber, dass über die Stadtratssitzung nur mit negativen Themen berichtet wurde. Denn es gibt auch gute Neuigkeiten aus der 1500-Einwohner-Stadt an der Enz. Deshalb hat er sich mit Bürgermeister Lothatr Fallis und dem TV auf dem Marktplatz verabredet.

Wie genau die Neugestaltung aussehen wird, steht noch nicht fest. Doch sind, unter anderem mit Einbeziehung der Bürger, einige Eckpunkte festgelegt worden, was auf jeden Fall berücksichtigt werden soll.

Zum Beispiel die Mariensäule in der Mitte des Platzes soll bleiben. Auch zwei große Kastanien am Ende des Platzes hin zur Straße möchte man laut Bürgermeister Lothar Fallis gerne erhalten. Geändert werden soll die Verkehrsführung. Es sollen weniger Parkplätze geschaffen werden. Die aber, so Mathieu, sollen dann den Kunden der Geschäfte zur Verfügung stehen und nicht den Dauerparkern.