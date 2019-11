Blaulicht : Gebäude brennt komplett ab

Großeinsatz in Wallendorf: Das Haus stand leer. Foto: TV/Markus Angel

Wallendorf (ang) Ein unbewohntes Gebäude ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wallendorf aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten und total zerstört worden.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Körperich, Wallendorf, Kruchten, Biesdorf die Führungsstaffel und der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Südeifel waren zusammen mit dem Kreisfeuerwehrinspekteur gegen 4.30 Uhr am frühen Morgen zu dem Brand alarmiert worden. Trotz des schnellen Eingreifens der Wehren konnte der ehemalige gastronomische Betrieb nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude brannte nach Angaben von Christian Hammes, Pressestelle der Feuerwehr Südeifel, komplett ab.