TV-Zeile-Projekt : Ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungskonzepts

BITBURG Und sie haben Spaß dabei: Wie junge Bankkaufleute der Volksbank Eifel ihr Wissen durch das Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ verbessern.

Die Volksbank Eifel setzt schon traditionell auf das Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“. Seit das Projekt 2009 landesweit an den Start ging, profitieren die Nachwuchsbanker der Eifeler Genossenschaftsbank im ersten und zweiten Ausbildungsjahr vom besonderen Mehrwert in Sachen Allgemeinbildung und Wissen. „Wir erleben seit zehn Jahren, wie positiv die tägliche Zeitungslektüre für unsere jungen Mitarbeiter ist. Sie können mitreden, sind sicherer im Kundengespräch und sind sowohl bei allen Themen aus der Region und aller Welt immer auf dem Laufenden“, sagt Christian Pauly, Prokurist der Volksbank Eifel.

Auch im aktuellen Projektjahr sind die Azubis der Volksbank wieder bei „Zeitung lesen macht Azubis fit“ am Start, erhalten den Volksfreund in gedruckter Form und können zudem auf den speziellen Projekt-Tablets auch das E-Paper des Volksfreunds nutzen. Diese digitale Variante schätzt zum Beispiel Christian Hoor (Dualer Student): „Besonders gut finde ich die Möglichkeit auch online auf die Zeitungsartikel zugreifen zu können, so ist man immer informiert, ob in der Mittagspause oder im Wartezimmer beim Arzt, man hat die Zeitung immer in der Hosentasche. Das Projekt ist für mich ein echter Anreiz, mich täglich über das Geschehen weltweit und in der Region zu informieren.“