Freizeit Ein Wochenende voller Events in Bitburg — Gäßestrepperfest, Autofestival, Bitburg Classics, verkaufsoffener Sonntag und Chorfestival „100 Lieder in Bitburg“

Auf der Bühne am Petersplatz gibt es am Sonntag, 3. September, ein großes Chorfest. Der Kreischorverband Bitburg-Prüm lädt – unterstützt von Stefan Bohl (Bohl Design und Kommunikation), vom Gewerbeverein Bitburg und von der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung – zu einem Gesangsevent ein. Unter dem Motto „100 Lieder in Bitburg“ treten acht Chöre sowie drei Solistinnen auf dem Petersplatz in Bitburg auf. Zwischen 13.30 und 18 Uhr ist vielfältige Chormusik zu hören – von Pop bis Gospel, vom Kirchenlied bis zur Musicalmelodie. Das Programm: 13.30 Uhr, Projektchor; 13.55 Uhr, Männergesangverein Bitburg; 14.15 Uhr, Solo Jennifer Britzen, Judith Willmes; 14.40 Uhr, Gemischter Chor Newel; 15.15 Uhr, Junger Chor Bitburg; 16 Uhr, Kirchenchor Cäcilia Kyllburg; 16.25 Uhr, Männergesangverein Spangdahlem; 16.50 Uhr, Solo Hiltrud Wagner; 17.05 Uhr, Chor Cantando Messerich; 17.45 Uhr, Bit ChoriFeen. Moderatorin ist Hiltrud Wagner, erste Vorsitzende des Kreischorverbands. Am Stand auf dem Petersplatz gibt es kalte Getränke. Alle sind eingeladen zum Lauschen und Mitsingen.