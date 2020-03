Talkreihe : Einblicke mit Sky du Mont ist abgesagt

Bitburg (red) Die für heute vorgesehene Veranstaltung mit Sky du Mont im Rahmen der Talkreihe „Einblicke“ am Donnerstag, 5. März, ist abgesagt worden.

Die bereits erworbenen Tickets können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie geordert wurden. Herbert Fandel bemüht sich um einen Nachholtermin im Herbst dieses Jahres oder aber in 2021.