Einblicke von Herbert Fandel : Oskar Lafontaine zu Gast bei Bitburger Talkshow Einblicke – Wann der Vorverkauf startet

Was bewegt ihn? Oder hat ihn zu der ein oder anderen Entscheidung bewogen? Was treibt ihn an? Das und viel mehr will Herbert Fandel von Oskar Lafonatine erfahren. Foto: Econ

Bitburg Die Talk-Show Einblicke des Bitburger Kulturamtsleiters Herbert Fandel geht in eine weitere Runde. Am Donnerstag, 10. November, plaudert er mit Oskar Lafontaine über Privates, aber auch über seine Rolle im politischen Geschehen der Bundesrepublik Deutschland.

Manche sehen in Oskar Lafontaine die Lichtgestalt der Sozialdemokratie der vergangenen 40 Jahre, andere erkennen in dem Politiker ihren Sargträger. Dass der gebürtige Saarländer die Bundespolitik vor allem seit der Wende wie wenige andere Politiker mitprägte – ob im Guten oder Schlechten – ist wiederum kaum umstritten. Der Bitburger Kulturamtschef Herbert Fandel will der Sache auf den Grund gehen und hat Lafontaine als Gast in seine Gesprächsreihe „Einblicke“ eingeladen. Am Donnerstag, 10. November, wird Fandel Lafontaine um 19 Uhr in der Stadthalle in Bitburg begrüßen.