POLIZEI : Einbrecher scheitern an Tür

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim (red) Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch vergeblich versucht, in ein Kosmetik-Studio am Graf-Mirbach-Platz in Hillesheim einzubrechen. Doch sie scheiterten nach Angaben der Polizei an der gut gesicherte Eingangstür.



