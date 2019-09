Blaulicht : Einbrecher durchsucht Haus in Newel

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Newel Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der am Montag, 23. September, tagsüber in ein Einfamilienhaus in Newel eingedrungen ist.

Der Einbruch fiel dem Bewohner des Hauses in der Straße „Im Pesch“ gegen 16 Uhr auf, als er von der Arbeit nach Hause kam. Der oder auch die Täter haben sich vom Garten aus über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft. Anschließend wurden mehrere Räume nach Beute durchsucht.