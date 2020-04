Blaulicht : Einbruch in ein Wohnhaus

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Olzheim (red) Vorsicht: Es wird weiter eingebrochen. Obwohl die meisten Menschen derzeit wegen der Kontaktsperre zuhause sind. So jüngst in Olzheim. Nach Mitteilung der Polizei Prüm sind dort bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag, 2. April, in ein Haus in der Vennstraße eingedrungen.

Der oder die Täter kamen, so vermutet die Polizei, durch die unverschlossene Haustür in das Gebäude und durchsuchten dann das komplette Haus nach Wertsachen. Auf ihrem Weg durchs Haus und die Räume haben die Täter mehrere verschlossene Türen gewaltsam geöffnet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen.