Blaulicht : Einbruch in Olzheimer Fensterbaufirma

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Olzheim (red) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag, 16. Januar, in der Olzheimer Vennstraße in eine Fensterbaufirma ein. Der oder die unbekannten Täter stiegen durch ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten die Büros der Fensterbaufirma nach Wertgegenständen, eine konkrete Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.

