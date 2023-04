Kommentar Eine Aufwertung für den Standort

Und das war es mit größeren Parkplätzen, die übrigen Stellplätze finden sich quer über die Stadt verteilt. Da muss man schon mal rumkurven. Das wäre mit einem Großraum-Parkplatz anders. Hier könnte sich jeder sicher sein, immer was zu finden. Etwa so, wie in Wittlich auf dem Rommelsbach-Parkplatz. Die Innenstadt ist noch fußläufig erreichbar, die Idee mit E-Bus-Shuttle und E-Bike-Verleih spitze und der nördlichen Innenstadt täte es auch gut, würde dann doch der ein oder andere Passant mehr an den Geschäften langlaufen, weil er am Nord-End parkt. Auch für Sportler oder Hundebesitzer, die zum Königswäldchen wollen, wäre der Parkplatz ideal. Weniger Verkehr in der Stadt, mehr Service für Besucher und Berufspendler: Tolle Sache, bitte unbedingt umsetzen. Und zwar rasch, noch bevor am Beda-Platz oder an der Südschule gebaut wird. Wenn dann irgendwann auch noch die Nord-Ost-Tangente kommt, wird es richtig rund. Aber lohnen tut sich ein großer Parkplatz auch jetzt.