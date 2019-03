Ihr Name

Im Eifeler Kreistag wird selten geklatscht. Noch seltener dauert der Applaus länger als eine Minute. Doch für Karl-Heinz Thommes macht das Gremium eine Ausnahme. Einige Politiker stehen nach der Rede des kommunalen Behindertenbeauftragten sogar auf.

Es ist womöglich der letzte Vortrag, den Thommes vor dem Kreistag halten wird. Denn nach 13 Jahren legt der Prümer Sonderpädagoge sein Ehrenamt ab. 2006 wurde er zum ersten Mal gewählt, 2014 seine Amtszeit verlängert. Doch nach der Kommunalwahl im Mai muss ein Nachfolger ran. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Er wird in große Fußstapfen treten müssen.

Denn kaum ein Mensch hat sich je so stark für die Teilhabe behinderter Menschen im Eifelkreis eingesetzt wie Thommes – und das in und außerhalb seines Amtes.

Ein kurzer Abriss: Der Pädagoge hat eine integrative Schule in Wascheid mitgegründet und die Astrid-Lindgren-Schule Prüm aufgebaut. Er hat die Lebenshilfe Kreisvereinigung Prüm ins Leben gerufen, und die Westeifel-Werke. Als Behindertenbeauftragter hat er nicht nur jahrelang zwischen der Verwaltung und Menschen mit Beeinträchtigung vermittelt. Er hat auch Bauherren und Kommunen im Bezug auf Barrierefreiheit beraten.

Unter seiner Mitwirkung hat der Kreis eine Broschüre herausgegeben, die Behinderten Tipps für die Jobsuche geben. Und später hat er aktiv dabei geholfen, dass 30 Eifeler eine Stelle bekommen. Dass dies im Kreis möglich war, sagt Thommes, ist „einmalig in Rheinland-Pfalz“.

Insgesamt fasst Thommes in seinem Vortrag zusammen: „Im Eifelkreis wird nicht über Inklusion geredet. Sie wird gelebt.“ Lob gibt es vom scheidenden Behindertenbeauftragten für Vereine, Schulen und die Politik.

Über seinen Anteil am „positiven Klima für Behinderte“ redet Thommes nicht. Während er den Tätigkeitsbericht vorträgt, der zugleich seine Abschiedsrede ist, weiß er noch nicht, dass der Kreistag ihm diese Bescheidenheit nicht durchgehen lassen will. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung hat das Gremium kurzfristig beschlossen, dem Prümer den großen Wappenteller in Zinn zu verleihen.

Es dürfte eine der einzigen Auszeichnungen sein, die in der Sammlung von Karl-Heinz Thommes noch fehlen. Der Prümer Sonderpädagoge wurde in den vergangenen Jahren bereits mit dem Verdienstkreuz am Bande und der Staatsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. „Meine Frau hat gesagt, ich soll bloß keine Urkunde mehr mitbringen“, sagt Thommes. Denn dafür sei kein Platz mehr. Doch der zaghafte Protest wird nicht erhört. Landrat Joachim Streit hat den Teller schon parat.

Bis zur Kommunalwahl am 26. Mai wird der Prümer noch Behindertenbeauftragter bleiben. Der neue Kreistag muss in der nächsten Sitzung am 27. Juni einen Nachfolger bestellen. Und auch für den, sagt Thommes, wird einiges zu tun bleiben.

Zum einen gebe es immer noch viele, vor allem private, Planer, „die den Gedanken der Barrierefreiheit noch nicht verinnerlicht haben“. Er denkt dabei zum Beispiel an Gastronomen, die Toiletten in den Keller bauen. Mit denen gilt es weiter zu streiten.

Auch wenn nicht jede Diskussion zum gewünschten Ergebnis führen könne: „Es gab ja zum Beispiel mal den Vorschlag, die Burgen des Mittelrheins barrierefrei zu machen. Da muss man dann ganz klar sagen: Das geht nicht. Die wurden doch gebaut, damit die Menschen sie nicht erreichen können.“

Verbesserungsbedarf gebe es dafür aber an anderer Stelle. So wünscht sich der Behindertenbeauftragte einen neuen Flyer, auf dem Menschen mit Beeinträchtigung erkennen können, wo sie barrierefrei in Bus oder Zug einsteigen können, und wo nicht.

Eine große Herausforderung für seinen Nachfolger, sagt Thommes, werden wohl auch die Pläne des Naturpark Südeifel werden. Der Zweckverband hat vor, die Natur barrierefrei erlebbar zu machen – das heißt, Wanderwege und Aussichtspunkte sollen auch für Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich gemacht werden (der TV berichtete). „Das ist ein gewaltiger Umbruch“, sagt Thommes: „Da wird auf meinen Nachfolger einiges zukommen.“