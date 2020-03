Kleiderbörse : Börse für Kleidung und Spielsachen

Biersdorf am See (red) Eine Börse für Kleidung und Spielsachen für Kinder und Jugendliche gibt es am am Samstag, 21. März, von 13 bis 16 Uhr im Gemeindehaus in Biersdorf am See. Anmeldung ab sofort bei Anja Lehnen unter Telefon 0175/1626369 möglich.