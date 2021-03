Eine Brücke, eine Umleitung und ein Plan : Waxweilerer Wanderbrücke muss in die Reparatur

Waxweilerer Wanderbrücke muss in die Reparatur

In die Jahre gekommen: die Wanderbrücke bei Waxweiler, die aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Foto: TV/VG Arzfeld

Waxweiler Die Fußgänger-Überquerung über die Prüm in Waxweiler ist gesperrt. Vorübergehend. Aus Sicherheitsgründen. Doch die Sanierung soll bald beginnen. Wanderer müssen derweil Umleitungen nutzen.

Eine Überraschung war es nicht. Aber es kam früher als erwartet: Die Brücke über die Prüm am Sportplatz bei Waxweiler ist so kaputt, dass eine Nutzung gefährlich sein könnte. Deshalb wurde sie gesperrt.

Bei der turnusgemäßen Brückenprüfung der Bauabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld habe man festgestellt, dass das Holzbauwerk nun doch schon einer Reparatur bedarf, sagt Josef Freichels. Leiter der Tourist-Information Islek in Arzfeld. „Die Brücke ist einfach in die Jahre gekommen. Das wussten wir, daher hatten wir die Reparatur ohnehin seit längerem geplant.“ So war das Bauwerk als Projekt bereits zur Sanierung angemeldet. Allerdings nicht für dieses Jahr.