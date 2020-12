Kunsthandwerk : Historische Krippe in Waxweiler

Edwin Leisen und sein Team haben die große Krippe in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler wieder aufgebaut. Teile davon stammen aus Jahr 1924 und wurden vom bayerischen Bildhauer Otto Zehentbauer geschaffen. Foto: Michael Fischer Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) Edwin Leisen und sein Team haben ehrenamtlich die große Krippe in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Waxweiler wieder aufgebaut. Sie nimmt die Hälfte der Empore am Marienaltar ein und ist seit 1924 eine Sehenswürdigkeit in der Prümtalgemeinde.

