Soziales : Eine Feier und ein fesselnder Vortrag

20 Jahre Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum (GPBZ Prüm) Am 17.05.2019 feierten die Klienten und Mitarbeiter des GPBZ mit vielen Gästen ihr 20-jähriges Bestehen. Am Vormittag fand der sehr feierliche Festakt in den Räumlichkeiten der Einrichtung in der Tiergartenstraße in Prüm statt. Unter den vielen geladen Gästen war auch Nicholas Müller (ehemaliger Sänger der Gruppe Jupiter Jones), der dann am Abend aus seinem Buch “Ich bin mal eben wieder tot“ las und von seinem Leben mit einer Angststörung berichtete. Sein sehr beeindruckender Vortrag fesselte alle Zuhörer, er schaffte es aber auch, durch seine professionellen Musikeinlagen, die Zuhörer wieder aufzulockern. Insgesamt war der Tag sehr erfolgreich, denn es war dem Team wichtig, dass Aufklärung zu den vielen Fassetten von psychischen Erkrankungen aufgezeigt werden. Schwerwiegende Verletzungen der Seele können bei jedem Menschen vorkommen und vieles verändern. Erwin Krämer Leiter GPBZ Prüm. Foto: tv/Erwin Krämer