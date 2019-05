VERKEHR : Eine neue Decke für die K 74

Ließem (utz) Wer derzeit von Rittersdorf kommend auf direktem Weg Ließem erreichen oder umgekehrt fahren möchte, hat Pech gehabt: Die K 74 (Talstraße) zwischen Ließem und der Einmündung L 12/K 74 ist gesperrt.

Und zwar voraussichtlich bis 31. August, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mitteilt.

Was wird gemacht? Firma Köppen Bau wird das 1,7 Kilometer lange Stück der Talstraße sanieren. Dabei wird eine 14 Zentimeter hohe neue Asphaltschicht aufgetragen. der Unterbau bleibt. In einem werden die Entwässerungskanäle mit Quer- und Längsdurchlässen erneuert, Mulden, Gräben und Böschungen werden auf Vordermann gebracht. Zum Schluss erfolgt die Angleichung von Wirtschaftswegen und Zufahrten an die neu aphaltierte Straße.