Fließem Eifeler Junglandwirte suchen gemeinsam nach Wegen und Ideen, um ihr Image zu verbessern.

Glyphosat, Massentierhaltung, Viehseuchen, Monokulturen, Klimakiller statt Naturbewahrer – Landwirte kämpfen derzeit nicht nur mit Dürreperioden, Hitzewelle und Nachwuchssorgen, sondern an vielen Fronten auch gegen Vorurteile und Negativ-Schlagzeilen. Aber wie kann man der Öffentlichkeit vermitteln, was Landwirtschaft ist, wie kann man das Image verbessern, wie kann man die Bürger – selbst jene in der Eifel, die Landwirtschaft eigentlich kennen sollten – fürs Thema sensibilisieren?

Der Kern aller Ideen ist, Landwirtschaft für die Menschen erlebbar zu machen, Leute zu den Höfen oder die Höfe zu den Leuten zu bringen. Und das fängt bei den Kleinsten an: „Wir müssen noch mehr Kindergärten oder Schulen auf unsere Höfe einladen, und den Kindern zeigen, was Landwirtschaft ist“, war eine These, auch wenn einige Junglandwirte schon Negativerfahrungen gemacht haben, wie Aussagen von Eltern: „Da gehst du nicht mehr hin, du stinkst ja!“

„Wir müssen unsere Betriebe öffnen und die Leute dort informieren, wo sie Kontakt zu unserer Arbeit haben“, war eine andere These. Dazu sollen zum Beispiel Infotafeln an Feldern über die Landwirtschaft informieren, speziell zum Beispiel an hochfrequentierten Wanderwegen. Mit QR-Codes könnten die Interessierten sich dann auch gleich Agrar-Videos über ihr Smartphone anschauen. Tage der Offenen Tür haben ebenfalls schon viele Betriebe veranstaltet. „Wir haben nichts zu verbergen, wir zeigen gerne, was wir machen“, war eine Botschaft: „Jeder Multiplikator ist wichtig.“ In Sachen Umweltschutz sollen die Blühstreifen an den Feldern im Kampf gegen Bienen- und Insektensterben noch stärker in diese Werbung eingebunden werden.