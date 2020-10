Corona : Eine Neuinfektion im ganzen Kreis

Bitburg/Prüm (red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde am Mittwoch, 7. Oktober, eine Neuinfektion bekannt, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Zahl der aktuell mit Sars-Cov2 infizierten Personen liegt somit bei 18. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg ist Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr, geöffnet.