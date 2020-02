Friedensarbeit : Eine Oase des Friedens

Daun (red) Ralf Wagner-Nowak, Flüchtlingsbeauftragter des Forums Eine Welt, berichtet am Montag, 2. März, 19 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus Daun, Berliner Straße´, über eine „Oase des Friedens“.

In der 1972 gegründeten Dorfkooperative in der Nähe von Jerusalem leben jüdische und palästinensische Bürger Israels miteinander. Die Mitglieder von Neve Shalom/ Wahat al-Salam sind der lebendige Beweis dafür, dass friedliche Partnerschaft zwischen Juden und Palästinensern in einer auf Toleranz, gegenseitiger Achtung und Zusammenarbeit beruhenden Gemeinschaft möglich ist. Wagner-Nowak, der das Dorf im vergangenen Jahr besuchte, hat Maya Mark und Mohammad Abd el-Qader, zwei junge Mitglieder der Friedenskooperative, eingeladen, über die Ziele und die praktische Arbeit ihres Projektes zu berichten.