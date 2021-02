Kommentar : Die Eifel lohnt sich!

Der Science-Fiction-Film Jurassic Park war 1993 ein riesiger Erfolg. Und die Faszination der riesigen Urzeittiere ist seit damals geblieben. Dinosaurier üben auf die meisten Kinder eine große Anziehungskraft aus.

Und auch Erwachsene können noch staunen, wenn sie vor den gewaltigen Nachbildungen der Urzeittiere stehen. Mit dem Dinopark in der Teufelsschlucht ist ein besonderer Touristenmagnet entstanden, der etwas bietet, was es eben so nicht woanders gibt. Und wenn Besucher aus vielen Teilen Deutschlands in die Südeifel kommen, nützt das auch der Region. Denn die Besucher aus anderen Landesteilen können, wenn sie erst einmal hier sind, auch viele andere Sehenswürdigkeiten der Region entdecken. Und schließlich feststellen und weitererzählen, dass sich eine Reise in die Eifel lohnt.