Naturschützer wollen Windrad nahe Uppershausen stilllegen lassen : Eine rotierende Gefahr?

Uppershausen Ein Windkraftgegner hat einen geköpften Milan nahe einem Rotor in der Südeifel gefunden. Nun fordert er, die Anlage stillzulegen.

Ein blutiges Federknäuel liegt im Feld. Der Kopf des Rotmilans fehlt, ebenso eine Schwinge. Dieses Bild bietet sich Jürgen Zedler am 21. Mai nördlich von Uppershausen (VG Südeifel). Und für den pensionierten Förster ist klar, was den Tod des Greifvogels verursacht hat: ein Windrad, das sich unweit des Fundortes dreht. Nach Ansicht Zedlers wurde der Milan von den Rotoren zerteilt. Und er ist sich sicher, dass dies kein Einzelfall ist. „Bei der enormen Zunahme von Windindustrieanlagen in unserer Gegend“ sieht er gar den Fortbestand der Art in der Südeifel gefährdet.

Unterstützung bekommt der Neuerburger, der Mitglied der Gruppe „Gegenwind“ ist, von der „Naturschutzinitiative“. Das ist keine Überraschung: Der Umweltverband setzt sich seit Jahren mit dem Einfluss von Windrädern auf Tier- und Pflanzenwelt auseinander. Für den Milan, so heißt es in einer Pressemitteilung, seien die Türme die „Todesursache Nummer eins“.

Es könnte aber einen Kompromiss geben, mit dem beide Seiten leben können. Die Anlage in Uppershausen könnte für die wenigen Tage nach der Mahd abgestellt werden. So könnte man Vogelleben retten, ohne einen Präzedenzfall zu schaffen.

Die Debatte über die Gefährlichkeit der Anlagen ist zu einer Glaubensfrage geworden. Wer sich an den Spargeln stört, erklärt die Türme zur „Todesursache Nummer eins“. Wer die Energiewende verteidigt, spricht von Einzelfällen. Die Wahrheit liegt womöglich dazwischen. Doch was folgt daraus für den Fall Uppershausen?

Auch in der Windmühle nahe Uppershausen sieht Harry Neumann, Vorsitzender der Initiative, eine Gefahr für die seltenen Vögel. Der Umweltschützer fordert die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm daher auf, „die Anlage so lange stillzulegen, bis Maßnahmen zur Vermeidung des Vogelschlages gefunden sind.“

Für die Kreisverwaltung ist all das nichts Neues. Dass Milane zu Schlag­opfern werden, scheint unstrittig. Auch, weil die Horste der Raubvögel schon so manchen Windpark – etwa kürzlich einen in Großlangenfeld bei Prüm – vereitelt haben. Sofern sich ein Nest in der Nähe befinde, schreibt Pressesprecher Ansgar Dondelinger, sei es auch möglich, Anlagen während der Ernte oder der Bearbeitung des Bodens stillzulegen. Genehmigte Windräder nachträglich abzuschalten, sei im Eifelkreis bislang hingegen „nicht thematisiert“ worden. Mit Paragraf drei des Bundesnaturschutzgesetzes hätte die Naturschutzbehörde zwar eine Handhabe, teilt Dondelinger mit. Allerdings bräuchte es für eine solche Anordnung Belege. Ein Nachweis für die Gefährlichkeit einer konkreten Anlage fehle aber. Es sei, so Dondelinger, „keine Häufing der (sehr wenigen) Todfunde in bestimmten Windparks“ zu erkennen.