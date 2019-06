Über die Dörfer : Eine starke Gemeinschaft

Im Bitburger Land, genauer neun Kilometer südlich von Bitburg, liegt Idenheim. 455 Einwohner leben dort und haben eine lebendige Dorfgemeinschaft. Das kommt sicher auch von der Teilnahme an der Dorfmoderation.

Am Muttertagswochenende findet eine Kirmes statt. Neben den üblichen Traditionen wie Hüttenbrennen oder Maibaumaufstellen gibt es in Idenheim auch die „Herbergssuche“ in der Adventszeit. Hier gehen Mädchen durch das Dorf und klopfen an den Türen, um die Geschichte von Maria zu erzählen. Seit den 30er Jahren werde dieser Brauch ununterbrochen gelebt, sagt Orts-Chefin Penning. Im vergangenen Jahr wurden dabei 1100 Euro für den Verein Lichtblick Bitburg gesammelt.